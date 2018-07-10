В Бурятии в ДТП зажало пассажиров и водителей (видео 18+)

Люди пытались выбраться из покорёженных машин с жуткими криками
Сегодня в пригороде Улан-Удэ произошла крупная авария. ДТП случилось между сёлами Сотниково и Ошурково.
Столкновение легковушки и микрогрузовика было таким сильным, что машины просто смяло. Легковушку искорежило так, что от неё практически ничего не осталось. Микрогрузовик перевернулся; его фактически расплющило.
Видео - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
Людей зажало в салонах автомобилей. Раненые сами пытались выбраться с жуткими криками.
Количество пострадавших сейчас уточняется.
- Больше 5 человек пострадало, есть зажатые в машинах, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.
Сейчас на месте аварии работают две бригады спасателей Бурятской и городской поисково-спасательной служб, медики и сотрудники ГИБДД.