В Улан-Удэ водителю за рулём стало плохо





Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром на улице Борсоева, со стороны микрорайона Стеклозавод, произошло дорожное происшествие. По словам очевидцев, водителю стало плохо в пути и он остановился на дорогеНа место аварии приехала «скорая». До её прибытия мужчина лежал возле машины на траве, всё это время его сопровождали неравнодушные автолюбители.По счастливой случайности остановленный на дороге автомобиль не спровоцировал ДТП.