В Бурятии зарегистрировано 2 случая клещевого энцефалита

Клещи покусали более 2,6 тысяч человек



С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2627 человек, в том числе 773 ребёнка. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Закаменском, Мухоршибирском и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В республике зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 3 случая заболевания клещевым боррелиозом и 10 случаев клещевого риккетсиоза.



- Количество заболевших не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-летний период, - отмечают в Роспотребнадзоре.



По состоянию на 22 июня, акарицидные обработки против клещей проведены на 2161,3.



От клещевого вирусного энцефалита в Бурятии привито 43 713 человек.

