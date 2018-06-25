Клещи покусали более 2,6 тысяч человек
С начала сезона клещевой активности в Бурятии в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 2627 человек, в том числе 773 ребёнка. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кабанском, Тункинском, Закаменском, Мухоршибирском и Улан-Удэ, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В республике зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 3 случая заболевания клещевым боррелиозом и 10 случаев клещевого риккетсиоза.
- Количество заболевших не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-летний период, - отмечают в Роспотребнадзоре.
По состоянию на 22 июня, акарицидные обработки против клещей проведены на 2161,3.
От клещевого вирусного энцефалита в Бурятии привито 43 713 человек.
В Бурятии зарегистрировано 2 случая клещевого энцефалита
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