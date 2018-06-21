В Забайкалье семья погибшей девочки отсудила у больницы 1,5 миллиона рублей

Центральный районный суд Читы обязал Петровск-Забайкальскую районную больницу выплатить семье погибшей в 2010 году 2-летней Карины Мисайловой 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации



Как сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева (партнер правозащитной организации «Зона права» в регионе), представляющая интересы истцов, 21 августа 2010 года во дворе дома на несовершеннолетнюю дочь супругов Галины и Вячеслава Мисайловых Карину упала 100-литровая бочка с водой и придавила.



Когда же ребенка доставили в больницу, то детский хирург Игорь Машуков, не принял ряд необходимых срочных мер, вследствие чего наступила смерть Мисайловой.



В 2012 году Машуков был приговорен к ограничению свободы сроком на 2 года, но освобожден в связи с истечением срока давности. Сейчас Машукова обвиняют сразу в двух преступлениях: в причинении смерти по неосторожности и мошенничестве. При этом рассмотрении как первого, так и второго дела против Игоря Машукова свидетели на следствии и в суде утверждали, что на рабочем месте хирург был пьяным, сообщает «МК».

