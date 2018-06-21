Центральный районный суд Читы обязал Петровск-Забайкальскую районную больницу выплатить семье погибшей в 2010 году 2-летней Карины Мисайловой 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации
Как сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева (партнер правозащитной организации «Зона права» в регионе), представляющая интересы истцов, 21 августа 2010 года во дворе дома на несовершеннолетнюю дочь супругов Галины и Вячеслава Мисайловых Карину упала 100-литровая бочка с водой и придавила.
Когда же ребенка доставили в больницу, то детский хирург Игорь Машуков, не принял ряд необходимых срочных мер, вследствие чего наступила смерть Мисайловой.
В 2012 году Машуков был приговорен к ограничению свободы сроком на 2 года, но освобожден в связи с истечением срока давности. Сейчас Машукова обвиняют сразу в двух преступлениях: в причинении смерти по неосторожности и мошенничестве. При этом рассмотрении как первого, так и второго дела против Игоря Машукова свидетели на следствии и в суде утверждали, что на рабочем месте хирург был пьяным, сообщает «МК».
В Забайкалье семья погибшей девочки отсудила у больницы 1,5 миллиона рублей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жительница Иркутска решила проучить сестру, которая не ночевала ночью дома
Пропавшая 2 недели назад Алина Шакирова найдена мёртвой, убийца сам показал, где спрятал тело
Забайкальский краевой суд отклонил жалобы адвокатов бывшего министра здравоохранения региона Михаила Лазуткина и оставил его под стражей до 12 августа
В обеих машинах находились дети
Трагическая история с очень хорошим концом произошла недавно в столице Бурятии
Авария произошла вчера на «Усольехимпром»
Он был госпитализирован в больницу
Конфликт произошёл из-за того, что девушку толкнули
Они были в служебной командировке
Молодой человек украл, что мог - от нательного белья до головного убора
Жителей столицы Бурятии изрядно напугало сообщение в соцсетях
На скамье подсудимых оказалась 23-летняя жительница села Ключи-Булак Братского района, совершившая убийство
43-летний мужчина признался в убийстве девочки
Авария произошла на Зеленхозе
ЧП произошло на озере Щучье