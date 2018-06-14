В Забайкалье врача оштрафовали за разглашение врачебной тайны

Был наказан врач-психиатр
Лечащий врач-психиатр Могочинской центральной районной больницы подписал и направил в адрес заведующего Могойтуйским филиалом коллегии адвокатов Забайкальского края справку о нахождении на консультативной группе учёта у врача-психиатра гражданина с указанием его клинического диагноза. Впоследствии данная справка представлена адвокатом суду как характеризующий свидетеля материал.
- Вместе с тем, в соответствии с законодательством об охране здоровья сведения о факте обращения гражданина за психиатрической помощью, состоянии его психического здоровья и диагнозе психического расстройства составляют врачебную тайну. Такие сведения могут быть предоставлены по его просьбе либо по просьбе его законного представителя, - поясняют в прокуратуре.
В отношении врача было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.13.14 КоАП РФ (разглашение информации с ограниченным доступом). На врача был наложен штраф в размере 4,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
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