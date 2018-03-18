В Иркутской области изъяли 2 ружья с патронами













Сотрудники Иркутского линейного отдела на воздушном транспорте установили, что у жителя Иркутского района незаконно хранилось огнестрельное оружие и боеприпасы.Сотрудниками полиции были изъяты два ружья и патроны. Возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. За преступление предполагается максимальное наказание до 4 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.