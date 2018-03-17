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Сельчане и волонтёры спасают лошадей, перевернувшихся вместе с фурой из Улан-Удэ

Происшествия, 
Неожиданную развязку получила история с лошадьми, которых перевозили из Улан-Удэ в Казахстан

Н трассе в районе Шелехова фура перевернулась. 30 перепуганных лошадей бросились врассыпную. На помощь пришли инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС. Разбежавшихся животных отловили.

Гордые, красивые, большие и очень одинокие. Эти лошади стоят в загоне уже 4 дня. Жители села Введенщина наблюдают такую картину: у животных нет еды, сена, воды. Люди сами стали помогать табуну прокормиться.

- Что за равнодушие такое к животным? Хотя бы сено завезти. Мы рядом живем, участок наш. Все время смотрим. Раненые есть. Им же помощь надо оказать какую-то, - говорит Наталья Опер, житель села Введенщина.

После того как произошла авария с машиной, которая перевозила лошадей, животные бросились в лес. Несколько погибли почти сразу от травм, но большинство удалось поймать. Владельцу коней - он ехал в той же фуре - помогали всем необходимым. Главное - предоставили этот участок, где сейчас и происходит передержка. Но без проблем не обходится.

- Много погибло лошадей. Тех, которых спасли, сюда загнали. Но здесь ни корма, ничего нет. Жители скидываются деревней, чем могут помогают. Привозят сено, хлеб дают. Но это тоже не выход, люди не могут их вечно держать, надо найти хозяина, чтобы в порядок все привел, - считает Олег Ильин, житель села Введенщина.

Жители Введенщины искренне болеют за животных. Они создали группу в социальных сетях, привлекают зоозащитников, прессу, стараются, чтобы об оставленных лошадях знали все. Показали себя на деле неравнодушными людьми.

- Местные готовы их выкупить. По скромной цене за 10-15 тысяч. Да готовы их просто взять на передержку. Но вроде как нельзя, - сказала Анна Цыбина, житель села Введенщина.

Действительно нельзя. Потому что владелец лошадей сейчас занят оформлением необходимых документов, в том числе и ветеринарных. А сотрудники ветслужбы ситуацию отслеживают и держат с ним связь.

- После того как лошади пройдут необходимый карантин и будет установлено, что лошади здоровы и все в порядке, найдет транспорт, решит какие-то свои проблемы с транспортом, лошади смогут дальше транспортироваться в место доставки, - сообщил Николай Лазарев, заместитель руководителя службы ветеринарии Иркутской области.

Впрочем, сена на табун из 22 голов действительно следовало завезти побольше. Жители Введенщины и волонтеры сейчас заняты именно этим. Получилось так, что, несмотря на внешнюю суровость ситуации, у лошадей сейчас незапланированные каникулы. Кстати, трех лошадей из той фуры поймать пока так и не удалось, сообщает 7ka.tv.
ДТП
 
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