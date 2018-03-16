Пьяный забайкалец угнал авто друга и разбил его

Сотрудники полиции по горячим следам установили личность подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством
15 марта в отдел МВД России по Чернышевскому району поступило заявление об угоне автомобиля «Тойота Карина».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение автотранспорта и личность злоумышленника. Им оказался 29-летний знакомый потерпевшего. Выяснилось, что подозреваемый, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, повредил транспортное средство.
В настоящее время автомашина изъята и возвращена владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части первой статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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