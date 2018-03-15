В Улан-Удэ приставы конфисковали 3 килограмма золота и серебра

Слитки стоимостью несколько миллионов рублей обращены в доход государства



Судебные приставы Советского района Улан-Удэ конфисковали золото и серебро, общей массой около 3 килограммов. Драгоценные металлы в виде 9 слитков, являющиеся доказательствами по уголовному делу, обращены в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Уголовное дело было возбуждено в отношении гражданина, обвиняемого в незаконном обороте драгоценных металлов. На суде мужчина заявил, что нашёл свёрток со слитками золота и серебра, когда ехал из города Бодайбо Иркутской области в посёлок Таксимо Муйского района Бурятии.



В дальнейшем он собирался продать драгоценные металлы в Красноярске, но был задержан сотрудниками УФСБ.



На момент изъятия драгоценного металла стоимость химически чистого золота составила около 4 млн. рублей, стоимость химически чистого серебра – около 30 тысяч рублей, что является крупным размером.



Приговором Северобайкальского городского суда обвиняемому было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, гражданину было назначено наказание в виде уголовного штрафа в размере 45 тысяч рублей.



– Вещественные доказательства по уголовному делу – металл золотисто-желтого цвета в виде 9 слитков общей массой 2989,09 граммов, содержащих химически чистое золото массой 1592,54 грамм, серебро – 857,74 грамм, обращены в доход государства и направлены в государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, - отмечает Юлия Севергина, начальник Советского отдела УФССП России по Бурятии.



