Житель Иркутской области ударил подростка по голове кочергой

Злоумышленник решил отомстить за друга



Следственным отделом по городу Черемхово Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).



Накануне около пяти часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от медсестры городской больницы о доставлении в медицинское учреждение подростка с серьёзными повреждениями головы.



Следователями установлено, что 17-летний потерпевший и его знакомый возвращались ночью домой с празднования дня рождения подростка. На перекрёстке улицы 4-я Пятисотниц и переулка Свободный города Черемхово к молодым людям подошли четверо неизвестных мужчин, один из которых, не выдвигая никаких требований, несколько раз ударил подростка по голове кочергой и скрылся в неизвестном направлении.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции за совершение преступления в кратчайшие сроки установлен и доставлен в муниципальный отдел МВД нигде не работающий 21-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.



В ходе опроса, задержанный пояснил следователям СКР, незадолго до происшествия между его другом и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого последний причинил телесные повреждения другу задержанного. Из чувства мести за товарища молодой человек вооружился кочергой и, подкараулив неприятеля, причинил 17-летнему школьнику тяжкий вред здоровью.



В настоящее время потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации отказался. Известно, что семья, в которой воспитывается школьник, неполная, на учёте в ПДН не состоит.



В отношении злоумышленника избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.