Злоумышленник решил отомстить за друга
Следственным отделом по городу Черемхово Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Накануне около пяти часов утра в дежурную часть полиции поступило сообщение от медсестры городской больницы о доставлении в медицинское учреждение подростка с серьёзными повреждениями головы.
Следователями установлено, что 17-летний потерпевший и его знакомый возвращались ночью домой с празднования дня рождения подростка. На перекрёстке улицы 4-я Пятисотниц и переулка Свободный города Черемхово к молодым людям подошли четверо неизвестных мужчин, один из которых, не выдвигая никаких требований, несколько раз ударил подростка по голове кочергой и скрылся в неизвестном направлении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска полиции за совершение преступления в кратчайшие сроки установлен и доставлен в муниципальный отдел МВД нигде не работающий 21-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
В ходе опроса, задержанный пояснил следователям СКР, незадолго до происшествия между его другом и потерпевшим произошёл конфликт, в ходе которого последний причинил телесные повреждения другу задержанного. Из чувства мести за товарища молодой человек вооружился кочергой и, подкараулив неприятеля, причинил 17-летнему школьнику тяжкий вред здоровью.
В настоящее время потерпевшему оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации отказался. Известно, что семья, в которой воспитывается школьник, неполная, на учёте в ПДН не состоит.
В отношении злоумышленника избрана мера пресечении в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области ударил подростка по голове кочергой
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