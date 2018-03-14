Только за минувшие сутки два читинца стали жертвами мошенников
В отдел полиции «Черновский» УМВД России по городу Чите поступило сообщение от 19-летнего гражданина о хищении его телефона. В ходе первоначальных следственных действий сотрудники полиции выяснили, что в помещении одного из общежитий незнакомый молодой человек попросил у потерпевшего мобильный телефон для совершения звонка, и после чего скрылся. Ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции. В ходе патрулирования улиц города подозреваемый задержан сотрудниками батальона патрульно-постовой службы. Им оказался проживающий в этом же общежитии молодой человек, 1999 года рождения.
В этот же день в УМВД по городу Чита обратился работник бара, который сообщил, что стал жертвой мошенника, попросившего сделать важный звонок с его мобильного телефона. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении имущества был задержан. От него получены признательные показания.
В обоих случаях похищенные сотовые телефоны изъяты и будут переданы потерпевшим. По фактам хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Сотрудники полиции убедительно просят граждан не доверять свои мобильные устройства незнакомым людям. В случае обращения с просьбой о помощи, сделайте необходимый звонок самостоятельно.
Воры брали у читинцев телефоны позвонить и убегали
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