В Бурятии семья едва не утонула в Байкале

Происшествия, Фото: архив ГУ МЧС по Бурятии

Родственники вышли сфотографироваться около знаменитой «каменной черепахи», однако глыба льда треснула



Историей счастливого спасения во время отдыха в новогодние праздники поделился подписчик паблика «Аноним 03». По его словам, семья из 20-ти человек отправилась отмечать новогодние праздники на Байкал. На обратном пути 3 января они решили остановиться в посёлке Турка Прибайкальского района Бурятии, и сфотографироваться около знаменитой «каменной черепахи».



- Стоим мы возле черепахи, как вдруг земля уходит из-под ног, глыба трескается и мы пятеро падаем в наш Байкал (я, сестра, жена брата и два ребёнка по 4года). Я ныряю и выплываю, вижу эти испуганные лица родителей на берегу, вижу своего братика, вижу всех, кто упал, кроме одного. Он, как позже выяснилось, упал в другую сторону и чудом остался жив. Это тупое чувство, когда ноги тебя не слушаются, этот долбанный пуховик мешает тебе и тащит на дно и эти мысли в голове «как же будут без меня родные», и истерика, - пишет выживший.



Тонувших быстро спас местный житель. По словам его сына, тоже написавшего в «Аноним», мужчина ни на секунду не задумывался и нырнул в воду, увидев барахтающихся в воде пятерых людей, в том числе двоих ребятишек.



- Вопрос жизни и смерти шёл на секунды. Благодаря отцу люди были спасены. Не колеблясь ни на секунду, отец бросился спасать. Страшно представить, что могло произойти, не будь рядом отца. Не каждый человек способен на такой подвиг, подобные поступки вызывают гордость за наших людей, - рассказывает подписчик паблика.



Мужчина спас людей и вытащил на сушу буквально за три минуты.



В свою очередь, спасённые даже не успели спросить имени героя. Зато рассказали, что безмерно ему благодарны.



- Люди которые помогли нашей семье, большое Вам спасибо, мы не знаем вас, мы даже вас не запомнили вас на лицо, но мы очень рады что в нашей Бурятии есть такие люди, – завершил историю спасения невольно окунувшийся в зимний Байкал мужчина.



Записи просмотрели более 70 тысяч подписчиков. Люди с удовольствием «репостят» истории к себе на страницы. В комментариях пишут, что гордятся такими людьми.



Как сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, обращений по данному происшествию не поступало.

