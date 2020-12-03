Глава Бурятии зазывает студентов Московского авиационного института

- Сегодня авиазавод по экономическим и производственным показателям является лучшим во холдинге «Вертолёты России» и на три года вперёд обеспечен заказами. Предприятие выпускает единственный в мире арктический вертолёт, вертолёты серии Ми-8/171, занимается разработкой и реализацией целого ряда амбициозных продуктовых проектов. Планируется с использованием передовых композитных технологий наладить серийное производство нового легкого многоцелевого самолёта «Байкал» для внутри- и межрегиональных перевозок, - рассказал Алексей Цыденов.







Ежегодная потребность в инженерах-конструкторах на УУАЗ составляет 100-120 человек на производстве вертолётов Ми-171А3 и Ка-226Т.





