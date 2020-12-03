Глава Бурятии зазывает студентов Московского авиационного института

2 декабря глава Бурятии Алексей Цыденов и директор по персоналу и социальной политике Улан-Удэнского авиационного завода Расул Эльканов провели онлайн-встречу со студентами Московского авиационного института (МАИ). 130 учащихся узнали о Бурятии и работе на авиазаводе в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Открывая встречу, Алексей Цыденов коротко рассказал об истории, культуре, промышленном потенциале Бурятии и о флагмане бурятской промышленности - Улан-Удэнском авиационном заводе.
- Немалую роль в повышении уровня жизни в республике играют крупные предприятия. Улан-Удэнский авиационный завод – это флагман вертолётостроения России. Предприятие очень конкурентоспособное в мире. Более, чем в ста странах мира летают вертолёты УУАЗ. Улан-Удэнский авиазавод – это единственный завод в России и в Советском союзе, который обладает компетенциями в области производства как самолётной, так и вертолётной техники. Наш завод имеет очень богатую историю и развитые технологии, он прошёл существенную модернизацию, - подчеркнул глава Бурятии.
Алексей Цыденов также сообщил, что опыт производства вертолётов и самолётов всей линейки (кроме моделей «ТУ») позволил выбрать лучшие модели для производства, что сегодня позволяет заводу быть лидером.
- Сегодня авиазавод по экономическим и производственным показателям является лучшим во холдинге «Вертолёты России» и на три года вперёд обеспечен заказами. Предприятие выпускает единственный в мире арктический вертолёт, вертолёты серии Ми-8/171, занимается разработкой и реализацией целого ряда амбициозных продуктовых проектов. Планируется с использованием передовых композитных технологий наладить серийное производство нового легкого многоцелевого самолёта «Байкал» для внутри- и межрегиональных перевозок, - рассказал Алексей Цыденов.
Расул Эльканов отметил, что Улан-Удэнский авиазавод сотрудничает с МАИ уже несколько десятков лет.
- С 2016 года мы возобновили целевую подготовку. Ежегодно в целевую группу Улан-Удэнского авиазавода в МАИ поступают по пять-шесть человек. Первый выпуск ожидается в 2021 году. Всем «целевикам» мы гарантируем прохождение всех видов практики, компенсацию проезда на наше предприятие и обратно, выплачиваем им стипендию дополнительно к той, которую они уже получают в вузе, - сообщил директор по персоналу и социальной политике УУАЗ.
Ежегодная потребность в инженерах-конструкторах на УУАЗ составляет 100-120 человек на производстве вертолётов Ми-171А3 и Ка-226Т.
Студенты задали вопросы, часть из которых касалась моделей техники, которые производит УУАЗ, в частности о стадии разработки самолета «Байкал». Слушателей интересовала не только техника, но и навыки, которыми должен обладать выпускник, чтобы устроиться работать на авиазавод в Улан-Удэ.
Студентов МАИ также заинтересовала поездка в Бурятию с целью посещения авиазавода и знакомства с регионом. Глава Бурятии пообещал, что для молодых людей, желающих приехать с такой целью, дорога до Улан-Удэ и обратно, а также экскурсия по достопримечательностям будут бесплатными.
- Организовать такую поездку можно на зимних каникулах или в ближайшее время по согласованию с руководством института, - заверил Алексей Цыденов.
Он поручил курировать вопрос министерству промышленности и торговли Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии планируют открыть филиал Московского авиационного института. Прежний председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение летом 2019 года.