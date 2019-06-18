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В Бурятии появится филиал Московского авиационного института

В Бурятии появится филиал Московского авиационного института
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Распоряжение об этом подписал Дмитрий Медведев

В Бурятии откроется филиал Московского авиационного института. Он будет работать на базе ВСГУТУ. Председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал соответствующее распоряжение. Также этим документом в Забайкальском крае создаётся филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

- Напомню, что в прошлом году в Дальневосточный округ были включены Бурятия и Забайкальский край. Там работают крупные промышленные предприятия. Им, конечно, нужны специалисты, которые будут запускать новые проекты, создавать современную образовательную базу. В Бурятии появится филиал Московского авиационного института. Он будет создан на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. А в Забайкальском крае начнёт работу филиал МИСиС, - сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Филиал МАИ в Бурятии будет готовить студентов по специальностям «Самолёто- и вертолётостроение», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».

Справка:

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) был основан в 1930 году.

По результатам проведённого минобрнауки России мониторинга, МАИ входит в топ-5 московских вузов инженерно-технической направленности по доле трудоустройства и по уровню заработной платы выпускников (более 70 тысяч руб.) МАИ является одним из самых востребованных вузов страны в сфере подготовки кадров для высокотехнологичных компаний. Так, в 2018 году целевой приём в интересах минпромторга России, госкорпораций «Роскосмос», «Росатом», «Ростех» и других ведомств составил более 720 человек.

Более 80 % выпускников МАИ работают по специальности и составляют костяк как ведущих предприятий аэрокосмической отрасли, таких как ФГУП ЦНИИмаш, АО «Московский вертолётный завод им. М.Л. Миля», ПАО «РКК «Энергия» имени С. П. Королёва», ПАО «Компания Сухой», АО «РСК «МиГ», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», АО «Камов», ПАО«Корпорация «Иркут», АО «ЛИИ им. М. М. Громова», ФГУП «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», так и других высокотехнологичных компаний: Яндекс, Avito, СберТех, Microsoft, Samsung, HeadHunter, МТС.

Под руководством и при непосредственном участии выпускников МАИ созданы: самолёты МиГ, Ил, Ту, Су, Як; вертолёты Ми, Ка; бортовые радиолокационные станции всех боевых вертолётов; стратегические и зенитные ракетные комплексы; не имеющая аналогов сверхзвуковая противокорабельная ракета «Москит»; самая надёжная в мире ракета-носитель «Союз-У»; твердотопливная баллистическая ракета Р-30 «Булава-30»; системы управления РН «Протон» и «Зенит»; космические комплексы связи, в т.ч. ГЛОНАСС; самые мощные в мире ракетные двигатели РД-120, РД-170 и РД-180 и многое другое.
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