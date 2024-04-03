Первое место с большим отрывам заняли курумканцы
29 марта в столице Бурятии собрались 8 команд из Заиграевского, Хоринского, Тарбагатайского, Бичурского, Мухоршибирского, Кяхтинского, Курумканского районов и города Улан-Удэ, чтобы создать собственную машину Голдберга. В детском технопарке «Кванториум» прошёл республиканский чемпионат по созданию «заумных» машин.
- Машина Голдберга — это устройство, которое выполняет очень простое действие чрезвычайно сложным образом — как правило, посредством длинной последовательности взаимодействий по «принципу домино», - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Для создания устройства, которое выполнит лишь одно действо в ход шли деревянные бруски, сантехнические трубы, мышеловки, теннисные мячи, шары, скотч, клей, болты, саморезы, палочки для суши, соединительные хомуты и многое другое. Работая в команде, дети продумывают сколько и какие действия будут совершены в устройстве, работают с ручным инструментом: шуруповертом, электродрелью, болгаркой, реноватором.
- Мы впервые проводим республиканский чемпионат, до этого проводили только среди «кванторианцев», но решили, что пора знакомить и остальных детей с этим захватывающим соревнованием, ведь оно популяризирует научно-технологическое творчество, развивает творческое мышление и помогает осваивать учащимся hard-компетенции, - поделилась исполняющая обязанности руководителя технопарка Сэржена Сандакова.
По результатам чемпионата, с большим отрывом в 10 баллов первое место заняла команда «Bargu» из районного центра дополнительного образования Курумканского района. Второго места удостоилась команда «Квазар» детского технопарка «Кванториум Бурятия» из Улан-Удэ. Третье место у команды «Вектор успеха» из Бичурского дома детского творчества.
Все участники получили сертификаты и сладкие призы. Победители повезли домой в качестве наград электроинструменты и дипломы победителей.
В Бурятии прошёл республиканский чемпионат машин Голдберга
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подрывные работы проводятся для предотвращения ледовых заторов и подтопления сёл
Юбиляр – уроженка Баргузинского района
Спортсменки победили в дисциплине «чирлидинг-стант»
Впервые им стал Северобайкальск
Местные жители заявили, что там творится «ужас»
Из них можно сделать резиновое покрытие и плитку
Эта опера о страстной любви, сжигающей всё вокруг
Компанию ей составили ещё четыре российских региона
Там обнаружили более 60 мёртвых коров, лошадей и собак
Автомобилисты заявили, что ездить по ней невозможно
Правда, ипотеки это не коснётся
На дообследование отправили семь человек
Теперь он планируется осенью
Они заявили, что торговую точку могут разграбить
Ограничения для них поддержали более половины горожан