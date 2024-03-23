Мужчина получил условный срок
Житель Муйского района напал на продавца магазина продовольственных товаров с разводным ключом. Продавцу удалось выбежать и позвать на помощь. Воспользовавшись ситуацией, мужчина похитил товар на 165 рублей.
Сельчанин осуждён к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Кроме того, с осуждённого взысканы процессуальные издержки, связанные с вознаграждением адвоката.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в Муйском районном суде.
Житель Бурятии напал на продавца с разводным ключом
Общество, Фото:
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