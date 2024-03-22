Чемпионами страны стали две спортсменки республики
21 марта в городе Тула завершился чемпионат и первенство России по тхэквондо ИТФ. В соревнованиях принимали участие 1000 спортсменов из 45 регионов страны.
Сборную Бурятии представили 32 спортсмена (РСШОР, СШ №3, ЦСП). По итогам трёх дней соревнований спортсменам республики удалось завоевать 6 медалей.
Ангелина Пищалкина и Мария Филатова стали чемпионами России. Ангелина Пищалкина получила путёвку на чемпионат Азии, который состоится в августе в Индии.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, призёрами и победителями турнира стали:
Первое место - Ангелина Пищалкина, спарринг 47 кг среди женщин, РСШОР, ЦСП;
Первое место - Мария Филатова, спарринг 65 кг, СШ-3, ЦСП;
Второе место - Алла Резанова, спарринг 50 кг;
Третье место - Дарья Шелопугина, спарринг 57 кг среди женщин, РСШОР, ЦСП;
Третье место - Даниил Заборских, спарринг 52 кг среди мужчин, СШ №3;
Третье место - Анастасия Бурдина, спарринг 52 кг среди юниорок, РСШОР.
Тхэквондисты Бурятии завоевали 6 медалей на первенстве и чемпионате России
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