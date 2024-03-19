Она находилась в состоянии шока
Косуля забежала в посёлок Каменск Кабанского района Бурятии. Специалисты выпустили её в естественную среду обитания, рассказали в Бурприроднадзоре.
В ведомстве уточнили, что спасённое животное – это самка. Она находилась в шоковом состоянии. Однако, к счастью, травм она не получила, сейчас с ней всё хорошо.
«Бедная, вымоталась. Ну всё, давай, пока! Живи долго!» - пожелал инспектор выпущенной в лес косуле.
Из леса животное выбежало из-за наста – плотной корки снега, появившейся с наступлением оттепели. Копытные проваливаются под наст, повреждая острой кромкой себе конечности. Поэтому они и могут выходить со своей привычной территории.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в декабре 2023 года в сотых кварталах Улан-Удэ стая собак загрызла забежавшую в город косулю.
В Бурятии спасли забежавшую в посёлок косулю
Общество, Фото:
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