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В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю

В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Животное буквально разодрали на части

Ночью 6 декабря в сотых кварталах Улан-Удэ стая собак загрызла косулю, забежавшую в город из леса. Видео нападения опубликовали в паблике Весь Улан-Удэ • Бурятия».

«Сегодня ночью косуля забежала в город, но собаки были быстрее. Стая разодрала её вблизи дома 11/2, 111 микрорайон», - говорится в сообщении.



На видео очевидец запечатлел, как четыре собаки буквально раздирают жертву. Всё происходит недалеко от проезжей части, автор снимал из салона автомобиля. При этом псы не обращали на машину никакого внимания.

Как сообщал «Байкал-Dailу», такой трагичный исход мог произойти и с косулей, которая оказалась в селе Кырен в середине ноября. В населённый пункт её загнали агрессивные собаки. Однако сотрудники национального парка «Тункинский» спасли животное и выпустили в лес.

Попадание косуль в город крайне опасно для их жизни. Очень часто они погибают от стресса – сердце не выдерживает адреналина, выбрасываемого от испуга. Подобный случай произошёл в марте 2019 года в посёлке Восточный.


собаки косуля

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