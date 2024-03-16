В Бурятии впервые проголосовал 2261 молодой избиратель

Молодым людям недавно исполнилось 18 лет
Своим избирательным правом на выборах президента России воспользовались 2261 18-летних жителей Бурятии - для юношей и девушек выборы президента России в 2024 году стали первыми в их жизни.
Что касается в целом явки на выборы избирателей республики в возрасте от 18 до 35 лет, проголосовало 35% молодёжи.
Как сообщал «Байкал-Daily», по состоянию на 15:00 16 марта у нас проголосовало 51,63% избирателей.
Среди районов республики по явке на первое место вырвался Закаменский район - общее количество проголосовавших там составляет 78,69%.
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