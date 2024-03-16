Избирком отчитался о явке на 15:00 второго дня голосования
По данным избиркома Бурятии явка 16 марта на 15:00 составила 51,63%.
Как сообщал «Байкал-Daily», второй день голосования в республике проходит штатно, без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00.
Наблюдатели от Общественной палаты отметили высокую явку. Так, в Закаменском районе на одном из избирательных участков проголосовало уже 95% избирателей.
На участках оживлённо и весело – проходят концерты, ярмарки, викторины. Жители республики проявляют креатив и приходят на избирательные участки в необычных костюмах. Так, студенты колледжа искусств в Улан-Удэ пришли в образе живых статуй и поразили избирательную комиссию.
Избирательные участки будут работать до 20:00.
В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Тонкий лёд может разрушиться без предупреждающего потрескивания
Он попал в «Шанс» и смог получить паспорт
Центр общественного наблюдения республики вышел на связь с УИКами
Мужчина признал свою вину
Студенты колледжа нарядились в необычные костюмы
Горожанам дали разъяснения закона об охране атмосферного воздуха
Итоги подвели в прямом эфире
Председатель избиркома назвал населённые пункты с наибольшей активностью
Один из избирателей пришёл на выборы в костюме Бабы Яги
Зарплаты начинаются от 68 тысяч рублей
Мужчина пытался оспорить приговор
Республике преимущественно без осадков
Так завершился первый день голосования из трёх
У каждой из 95 приёмных семей для пожилых и инвалидов своя история
Избиратели в разных районах приходят на выборы в национальных костюмах