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В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей

В Бурятии к середине второго дня президентских выборов проголосовал 51% избирателей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Избирком отчитался о явке на 15:00 второго дня голосования

По данным избиркома Бурятии явка 16 марта на 15:00 составила 51,63%.

Как сообщал «Байкал-Daily», второй день голосования в республике проходит штатно, без нарушений. Избирательные участки открылись в 8:00.

Наблюдатели от Общественной палаты отметили высокую явку. Так, в Закаменском районе на одном из избирательных участков проголосовало уже 95% избирателей.

На участках оживлённо и весело – проходят концерты, ярмарки, викторины. Жители республики проявляют креатив и приходят на избирательные участки в необычных костюмах. Так, студенты колледжа искусств в Улан-Удэ пришли в образе живых статуй и поразили избирательную комиссию.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

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