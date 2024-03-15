В марте поезд Иркутск - Забайкальск совершит дополнительный рейс

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В связи с повышенным спросом во время весенних школьных каникул на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) назначили дополнительный рейс поезда № 328/327 Иркутск - Забайкальск. Из Иркутска состав отправится 25 марта, из Забайкальска - 27 марта. Поезд проследует по действующему расписанию.
Поезд № 328/327 возобновил курсирование в конце апреля 2023 года. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, за это время перевезено более 71 тысячи пассажиров.
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