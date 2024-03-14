Гепатит С и беременность: какие риски?

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Акушер-гинеколог рассказала, какие осложнения может вызвать вирус при беременности



В Бурятии проходит неделя по борьбе с заражением и распространением хронического вирусного гепатита С. Об этом заболевании и о рисках во время беременности рассказала Ирина Иванова, врач акушер-гинеколог Городского перинатального центра Улан-Удэ.



Гепатит С (Вирусный гепатит С, далее - ВГС) инфекционно-воспалительное заболевание печени, являющееся причиной хронической патологии печени.



Основным путём передачи вируса является употребление инъекционных наркотиков. Другие пути встречаются реже, к ним относится вертикальный путь передачи от матери к ребёнку, нарушение условий при переливании крови, использование недостаточно обработанных инструментов в медицинской практике, при нанесении татуировок, пирсинга и маникюра, крайне редко - при половых контактах.



Чем опасен Гепатит С и какова статистика?



ВГС протекает в виде острой или хронической инфекции. Острая инфекция ВГС в 75 % случаев протекает без симптомов и очень редко ассоциируется с угрожающим жизни состоянием. Без лечения у 15-30 % пациентов с хронической инфекцией ВГС (ХВГС) в течение 20 лет развивается цирроз, в свою очередь у 27 % больных циррозом печени в течение 10 лет развивается гепатоцеллюлярная карцинома.



На сегодняшний день в мире насчитывается 71 миллион людей c ВГС, причём многие из них не знают о том, что инфицированы, около 6 % из всего числа лиц инфицированных ВГС в мире, проживают в РФ.



Какие осложнения может вызвать вирус при беременности?



Накопленный опыт показывает, что у женщин с ХВГС беременность чаще всего протекает без осложнений. В нашей стране определение антител к ВГС входит в план обязательного обследования всех беременных. Во время беременности противовирусная терапия противопоказана, не существует специфической профилактики перинатального инфицирования, наличие ХВГС не оказывает существенного влияния на тактику ведения беременности и родов. У 60% беременных ВГС впервые диагностируется во время беременности, что даёт возможность проведения специфического лечения после родов и целесообразность обследования, наблюдения детей, рождённых от матерей с ХВГС.



В настоящее время установлено, что у женщин с определяемой РНК ВГС возможен вертикальный путь передачи вируса ВГС от матери плоду, причём для детей эта причина заражения ВГС является ведущей.



Существует ли профилактика?



Большинство современных руководств по акушерству не считает наличие ВГС показанием для кесарева сечения. Снижению риска вертикальной передачи ВГС в родах являются профилактика длительного безводного периода, снижение частоты ранней амниотомии и эпизиотомии. Несмотря на то, что ВГС обнаруживается в грудном молоке, большинство исследований не показывают высокий риск передачи инфекции при грудном вскармливании.





