Они соответствуют всем образовательным госстандартам
279 тысяч новых учебников поступили в Улан-Удэ. В ближайшее время их выдадут всем школам города.
Поступившие учебники для 2-х, 3-х, 6-х и 9-х классов по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, география и биология, физика, математика, геометрия и другие. Об этом сообщили в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Новые учебники соответствуют всем федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).
Школы Улан-Удэ получат новые учебники
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