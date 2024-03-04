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Школы Улан-Удэ получат новые учебники

Школы Улан-Удэ получат новые учебники
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Они соответствуют всем образовательным госстандартам

279 тысяч новых учебников поступили в Улан-Удэ. В ближайшее время их выдадут всем школам города.

Поступившие учебники для 2-х, 3-х, 6-х и 9-х классов по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, география и биология, физика, математика, геометрия и другие. Об этом сообщили в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.

Новые учебники соответствуют всем федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

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