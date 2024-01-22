Дан старт акции «Удели минуту родному языку»
В Иркутской области стартует акция «Удели минуту родному языку». Мероприятие проводится в преддверии бурятского праздника «Сагаалган».
Участникам требуется записать всей семьёй благопожелание на бурятском языке на видео горизонтального формата. Ролик с указанием ФИО участников необходимо отправить на электронную почту: tradicot@mail.ru. Видео примут участие в «Зрительском голосовании» в сообществе центра культуры коренных народов Прибайкалья в соцсетях. 14 февраля по итогам зрительского голосования выявляется победитель акции, который получит приз. Приём заявок производится до 9 февраля.
- Мы уверены, у каждого есть что сказать на родном языке. Это может быть простое искреннее пожелание здоровья и счастья или традиционное бурятское благопожелание. Главное, чтобы ваши слова были наполнены любовью и гордостью за свой язык и культуру, - сообщает центр культуры коренных народов Прибайкалья.
Возрастное ограничение: 0+.
В Иркутской области стартует конкурс благопожеланий на бурятском языке
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