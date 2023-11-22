В Бурятии браконьер выплатил все долги из-за страха потерять бытовую технику

Всего мужчина задолжал свыше 200 тысяч рублей



В Баргузинском районе Бурятии судебные приставы взыскали с браконьера крупную сумму за нанесённый ущерб животному миру. 50-летний мужчина был осуждён по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». По решению суда его обязали выплатить в пользу районной администрации 210 тысяч рублей.



Однако мужчина не спешил и всячески уклонялся от уплаты долга. Браконьер выплатил всю сумму только после того, как судебный пристав наложил арест на его бытовую технику.



- Осознав всю серьёзность ситуации, должник поспешил выплатить сумму задолженности в полном объёме. В настоящее время денежные средства перечислены на счёт взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП России по Бурятии.



