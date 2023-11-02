Городу подарена копия колокола, отлитого 125 лет назад
В Иркутске состоялась презентация проекта «Вернём колоколу голос» и его результатов. На презентации в областном краеведческом музее имени Н. Н. Муравьева-Амурского автор проекта Алексей Талашкин рассказал, что было сделано в рамках проекта за 5 лет, какие были сложности и как это скажется на сохранении культуры в регионе и в России в целом. Также он сообщил, сколько сохранилось старинных колоколов сибирского литья и сколько вошло в базу проекта.
В Новосибирске была изготовлена копия колокола, отлитого в Тюмени на крупнейшем в дореволюционной Сибири заводе «П. И. Гилева и сыновей» и привезённого в Иркутск около 125 лет назад. Время не пощадило оригинал из коллекции иркутского художника Владимира Тетенькина — потерявший звучание колокол хранится в Иркутском областном краеведческом музее.
Благодаря проекту новосибирские литейщики снова отлили звучащую копию. В рамках презентации произошла встреча двух колоколов (оригинала и копии), и каждый желающий смог их сравнить, а также услышать колокольный звон и оценить звучание нового «старого» колокола. Об этом сообщает портал «Культура 38».
Колоколу в Иркутске «вернули голос»
Общество, Фото:
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