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На севере Бурятии завершился первый этап капремонта моста

На севере Бурятии завершился первый этап капремонта моста
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Работы продолжат в следующем году

В селе Уоян Северо-Байкальского района Бурятии завершился первый этап капремонта моста. Подрядная организация завершила все работы, предусмотренные графиком на 2023 год. Так, в период с июня по октябрь подрядчик возвёл временный мост на объездной дороге, устроил временные подъезды, демонтировал деревянные пролётные строения на самом объекте. Капитальный ремонт моста через реку Полувананда будет продолжен в следующем году. Общая стоимость работ - 53,3 млн. рублей.

Старый мост, протяжённостью 64 метра, находился в аварийном состоянии. Он был построен в 1985 году и состоял из дощатого настила и из деревянного лафета. Благодаря капремонту объект будет доведён до современных нормативов.

- Идём в соответствии с графиком, планируем всё выполнить в сроки, - рассказали в подрядной организации.

Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, для жителей села Уоян и других населённых пунктов района мост имеет очень большое значение. По нему проходит школьный автобус, скорая помощь, осуществляется доставка продуктов и многое другое.

С началом следующего строительного сезона на объекте произведут монтажные работы и обустроят подъезды. Ввести объект в эксплуатацию планируется к 1 декабря 2024 года.

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