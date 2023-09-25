Работы проводятся в 6 населённых пунктах
В 2023 году в Кяхтинском районе Бурятии проводится благоустройство 7 общественных объектов, из них самый масштабный проект – благоустройство территории сквера имени Героя России Д. А. Фаршинёва в городе Кяхта.
В мае этого года за счёт средств района на объекте установили памятник Герою России Дмитрию Фаршинёву. Затем на выделенные средства в рамках федерального проекта были проведены работы по устройству ограждения и лестницы, проложили тротуарную плитку. Кроме этого, в сквере установили новую детскую площадку, лавочки, урны и облагородили зону рядом с памятником.
Также в городе Кяхте предусмотрено благоустройство следующих территорий:
- Благоустройство прилегающей территории «Городское кладбище»;
- Дворовая территория города Кяхта по ул. Чикойская, 8 и 10.
Как сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район», кроме того, работы по благоустройству проводятся в населённых пунктах Хоронхой, Усть-Кяхта, Наушки, Усть-Киран и Кудара-Сомон:
- Хоронхой – установлено металлическое ограждение по центральной части ул. Школьная;
- Усть-Кяхта – установлены трибуны на территории стадиона;
- Наушки – благоустройство детской площадки ул. Пограничная;
- Усть-Киран – благоустройство территории нового расположения церкви «Преображения»;
- Кудара-Сомон – благоустройство общественной территории стадиона.
В районе Бурятии благоустраивают дворы и общественные пространства
Общество, Фото:
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