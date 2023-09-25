В районе Бурятии благоустраивают дворы и общественные пространства

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

Работы проводятся в 6 населённых пунктах



В 2023 году в Кяхтинском районе Бурятии проводится благоустройство 7 общественных объектов, из них самый масштабный проект – благоустройство территории сквера имени Героя России Д. А. Фаршинёва в городе Кяхта.



В мае этого года за счёт средств района на объекте установили памятник Герою России Дмитрию Фаршинёву. Затем на выделенные средства в рамках федерального проекта были проведены работы по устройству ограждения и лестницы, проложили тротуарную плитку. Кроме этого, в сквере установили новую детскую площадку, лавочки, урны и облагородили зону рядом с памятником.



Также в городе Кяхте предусмотрено благоустройство следующих территорий:

- Благоустройство прилегающей территории «Городское кладбище»;

- Дворовая территория города Кяхта по ул. Чикойская, 8 и 10.



Как сообщает пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район», кроме того, работы по благоустройству проводятся в населённых пунктах Хоронхой, Усть-Кяхта, Наушки, Усть-Киран и Кудара-Сомон:

- Хоронхой – установлено металлическое ограждение по центральной части ул. Школьная;

- Усть-Кяхта – установлены трибуны на территории стадиона;

- Наушки – благоустройство детской площадки ул. Пограничная;

- Усть-Киран – благоустройство территории нового расположения церкви «Преображения»;

- Кудара-Сомон – благоустройство общественной территории стадиона.



