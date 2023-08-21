35 засоров устранили в Улан-Удэ за неделю

В городе прочистили почти 1000 метров канализации



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – с 14 по 20 августа включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 11 повреждений.



Кроме того, специалисты устранили 35 засоров. Неделей ранее их было 50. В Улан-Удэ также промыли 12 участков канализации протяжённостью 949 метров.