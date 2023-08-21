В Улан-Удэ ищут хозяев для собаки, ставшей жертвой живодёров

Несчастное четвероногое до сих пор приходит в себя после операций
Ещё в мае одна из жительниц бурятской столицы встретила на улице собаку с проволокой на шее. Та брела вдоль дороги, но потом куда-то свернула. Найти её в тот день так и не удалось. Однако на следующий четвероногое всё же обнаружили – оно оказалось на территории Этнографического музея народов Забайкалья. Сотрудница учреждения связалась с местным фондом «Право на жизнь».
При встрече с собакой, которой, кстати, дали кличку Муза, зоозащитники испытали ужас. Проволока не просто обвилась вокруг шеи – было ощущение, что животное ею душили.
- Голова распухла, и она ничего не видела. Очень худая, сильно обезвожена. Сколько ходила так, где была – даже представить страшно. Что испытала за все эти дни? Состояние критическое, – рассказали тогда в организации.
Худую обезвоженную Музу увезли в ветеринарную клинику, где ей экстренно сделали операцию. В соцсетях объявили сбор средств на лечение. Собаке обработали раны и убрали грязную шерсть.
А на днях в фонде рассказали, как сложилась её судьба. Сейчас Муза живёт в приюте. Волонтёры вовсю ищут желающих забрать их подопечную себе.
- Собачка активная и громкая, любит внимание. Держать её в клинике было очень дорого. Продолжаются обработки шва на шее после пластики пищевода и шрама от раны. Все манипуляции в приюте проводят вовремя. Сейчас мы начинаем искать Музе дом, но, по приметам, пока не начнём гасить долг в клинике, дома нашей девочке не видать, – подчеркнули в организации.
Задолженность уже перевалила за 17 тысяч рублей. Все реквизиты для перечисления средств и контакты есть на официальных страницах фонда «Право на жизнь 03» в соцсетях.
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Общество, Фото:
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