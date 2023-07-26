Северобайкальск присоединится к фестивалю уличного кино

Горожанам покажут короткометражные фильмы



29 июля в Северобайкальске пройдёт 10-й фестиваль уличного кино. Он состоится в городском парке.



На фестивале под открытым небом покажут российские короткометражки последних лет. Вход для зрителей свободный.



- Участниками сезона – 2023 станут более 1000 российских городов и посёлков. В течение июня в городах показана внеконкурсная программа фестиваля. С июля стартуют показы конкурсной программы, за которую зрители смогут проголосовать светом, - сообщает администрация Северобайкальска.



Возрастное ограничение: 18+.

