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Северобайкальск присоединится к фестивалю уличного кино

Северобайкальск присоединится к фестивалю уличного кино
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожанам покажут короткометражные фильмы

29 июля в Северобайкальске пройдёт 10-й фестиваль уличного кино. Он состоится в городском парке.

На фестивале под открытым небом покажут российские короткометражки последних лет. Вход для зрителей свободный.

- Участниками сезона – 2023 станут более 1000 российских городов и посёлков. В течение июня в городах показана внеконкурсная программа фестиваля. С июля стартуют показы конкурсной программы, за которую зрители смогут проголосовать светом, - сообщает администрация Северобайкальска.

Возрастное ограничение: 18+.
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