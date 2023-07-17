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В Забайкалье поздравили с 95-летием ветерана труда

В Забайкалье поздравили с 95-летием ветерана труда
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Юбилей отпраздновала жительница Дарасуна

15 июля в Карымском районе Забайкальского края жительнице Дарасуна Екатерине Ивановне Минеевой исполнилось 95 лет. Именинницу поздравил губернатор региона и вручил подарки.

- Настроение очень хорошее – такое внимание ко мне. Сегодня мне исполняется 95. Прожила я большую жизнь, трудную. Семья была большая – восемь человек. Теперь я – ветеран труда Забайкалья, - рассказала юбиляр.

Екатерина Ивановна родилась 15 июля 1928 года в селе Большая Тура. Позже семья переехала в Дарасун. В годы ВОВ вместе с братьями и сёстрами трудилась в совхозе родного села. После войны работала в Сельпо. После достижения пенсионного возраста Екатерина Ивановна продолжала свою трудовую деятельность на хлебозаводе, в военно-курортном санатории. В период трудовой деятельности ей было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Имеет звание «Ветеран труда Забайкальского края». Является инвалидом I группы, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.
Забайкальский край юбилей долгожитель ветеран труда

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