В Забайкалье поздравили с 95-летием ветерана труда

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Юбилей отпраздновала жительница Дарасуна



15 июля в Карымском районе Забайкальского края жительнице Дарасуна Екатерине Ивановне Минеевой исполнилось 95 лет. Именинницу поздравил губернатор региона и вручил подарки.



- Настроение очень хорошее – такое внимание ко мне. Сегодня мне исполняется 95. Прожила я большую жизнь, трудную. Семья была большая – восемь человек. Теперь я – ветеран труда Забайкалья, - рассказала юбиляр.



Екатерина Ивановна родилась 15 июля 1928 года в селе Большая Тура. Позже семья переехала в Дарасун. В годы ВОВ вместе с братьями и сёстрами трудилась в совхозе родного села. После войны работала в Сельпо. После достижения пенсионного возраста Екатерина Ивановна продолжала свою трудовую деятельность на хлебозаводе, в военно-курортном санатории. В период трудовой деятельности ей было присвоено звание «Ударник коммунистического труда». Имеет звание «Ветеран труда Забайкальского края». Является инвалидом I группы, сообщает Забайкальский центр социально значимой информации.

