Центр из Бурятии выиграл полмиллиона на федеральном конкурсе

Грант пойдёт на реализацию проекта «Кижинга#КРЕАТИВ»



Социально-культурный проект Кижингинского центра детского творчества из Бурятии стал победителем федерального конкурса президентского фонда культурных инициатив и выиграл грант в размере полумиллиона рублей на реализацию проекта «Кижинга#КРЕАТИВ». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Проект, руководителем которого стала директор центра Соелма Тарнуева, направлен на сохранение традиционной культуры и продвижение изготовленной сувенирной продукции через креативные индустрии (включая цифровые технологии), традиционных духовно-нравственных ценностей.



- В рамках реализации проекта активно будут проводится мастер-классы, конкурсы, арт-выставки. Этнокультурная мастерская по изготовлению национальных сувениров станет креативным творческим пространством и будет привлекать большое количество людей от местного населения до туристов, - отметила Соелма Батуевна.

