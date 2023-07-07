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Центр из Бурятии выиграл полмиллиона на федеральном конкурсе

Центр из Бурятии выиграл полмиллиона на федеральном конкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Грант пойдёт на реализацию проекта «Кижинга#КРЕАТИВ»

Социально-культурный проект Кижингинского центра детского творчества из Бурятии стал победителем федерального конкурса президентского фонда культурных инициатив и выиграл грант в размере полумиллиона рублей на реализацию проекта «Кижинга#КРЕАТИВ». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Проект, руководителем которого стала директор центра Соелма Тарнуева, направлен на сохранение традиционной культуры и продвижение изготовленной сувенирной продукции через креативные индустрии (включая цифровые технологии), традиционных духовно-нравственных ценностей.

- В рамках реализации проекта активно будут проводится мастер-классы, конкурсы, арт-выставки. Этнокультурная мастерская по изготовлению национальных сувениров станет креативным творческим пространством и будет привлекать большое количество людей от местного населения до туристов, - отметила Соелма Батуевна.
Бурятия грант конкурс

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