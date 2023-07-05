Осуждённые соревновались в том числе в бурятской борьбе
В исправительной колонии строгого режима № 8 в Улан-Удэ провели спортивный народный праздник Сурхарбан.
Начался праздник с молебна, который прошёл в буддийском дугане, расположенном на территории колонии.
После чего прошли состязания по футболу, волейболу, силовому экстриму, разбиванию хребтовой кости и национальной борьбе бухэ барилдан.
Все победители и призёры соревнований получили награды. Как сообщили в УФСИН по Бурятии, мероприятие прошло при поддержке представителей Буддийской традиционной Сангхи России.
Как сообщал «Байкал-Daily», республиканский-культурно спортивный праздник «Наадан Сурхарбаан – 2023» пройдёт 8-9 июля на двух площадках – в Янгажинском дацане и на Центральном стадионе.
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл Сурхарбан
Общество, Фото:
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