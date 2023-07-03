В Бурятии «Наадан Сурхарбаан» обновит свою программу

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8-9 июля в Бурятии пройдёт республиканский-культурно спортивный праздник «Наадан Сурхарбаан – 2023», посвящённый столетию Республики Бурятия. Участие примут спортсмены, одержавшие победу в районных сурхарбанах. Вход бесплатный.- В этом году «Наадан Сурхарбан» проходит не так, как обычно. По культурной части могу сказать, что мы очень сильно поддерживали районные сурхарбааны, которые проходили с 10 июня по 1 июля. Мы туда посылали своих артистов, группы поддержки, чтобы районные сурхарбааны звучали весомо, прошли более масштабно, - рассказала на брифинге министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Мероприятие стартует на территории Янгажинского дацана в Иволгинском районе 8 июля. Там пройдут первые спортивные состязания: конные скачки, стрельба из лука, троеборье эрын гурбан наадан, бурятская борьба бухэ барилдаан. Впервые проведут состязания по поднятию ловчего шеста «Адуушанай тэмсээн». Соревнования начнутся с 9 утра.8 июля будет усилен межрайонный маршрут №130, ведущий до села Иволгинск.Второй день праздника состоится на Центральном стадионе в Улан-Удэ. Там пройдут предварительные соревнования по всем видам спорта: бухэ барилдаан, hээр шаалган, шагай наадан, шатар и гиревой спорт. В рамках соревнований пройдёт показательный турнир бурятской национальной игры баргай наадан. Начало в 9 утра.С 12:00 за чашей стадиона откроются интерактивные площадки. Там будут проходить республиканский фестиваль-конкурс вокального творчества среди трудовых коллективов «Поющая Бурятия», симпозиум гончаров «Шабар-Арт», презентация арт-инсталляции «Мировое древо», выставки и мастер-классы.В 15:00 пройдут финальные соревнования по всем видам спорта. В 18:00 состоится торжественная церемония открытия и награждения чемпионов.Впервые в истории культурно-спортивного праздника «Наадан-Сурхарбаан» решено было провести республиканский конкурс красоты и таланта «Дангина Сурхарбана» («Сурхарбаанай Дангина», 6+). Участницы конкурса – девушки от 18 до 22 лет любой национальности – представительницы районов Бурятии, городов Улан-Удэ, Гусиноозёрск и Северобайкальск. Финал шоу состоится после отборочных туров 6 июля в Русском драматическом театре имени Бестужева.Победительнице конкурса вручат 100 тысяч рублей и корону. Наградят обладательницу титула на «Наадан-Сурхарбаане».Организаторы отметили, что призёры готовы пожертвовать свой денежный приз в АНО «Содействие» в поддержку бойцов, участвующих в зоне СВО.- В данное время в рамках конкурса проходит голосование на приз зрительских симпатий. Всех просим проголосовать за ту девушку, которая вам понравится. На нашем сайте показывается не только фотография девушки, а также размещён видеоролик, где она показывает свою красоту и ум. Каждая девушка представляет свой район, - отметила директор республиканского центра народного творчества Альбина Гомбоева.Проголосовать за понравившуюся девушку можно на сайте Байкалфолк.рф.Республика получила на проведение мероприятия федеральную поддержку в размере 40,77 млн рублей.