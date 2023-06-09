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В окрестностях Читы проведут шаманский тайлган

В окрестностях Читы проведут шаманский тайлган
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Обряд совершат на Титовской сопке

17 июня на восточной стороне Титовской сопки в Забайкалье состоится тайлган в честь Халюухан Хатан эжи. Начало обряда в 11 часов.

- Многие забайкальцы, жители Читы и гости города наверняка слышали легенду о величественной шаманке своего времени Халюухан Хатан эжи, которая спасла сотни жизней людей, жителей тогда ещё Читинского острога, взамен отдав свою. Закончив свою земную жизнь, вместо пребывания только в верхнем мире, в мире божеств, из-за своего стремления всецело помогать обычным людям она стала хозяйкой горы Айралжан, русское название – Титовская сопка. С тех пор она является покровительницей и защитницей всех людей, живущих в долине реки Ингода, в городе Чита, - сообщает религиозный центр шаманов «Тэнгэри».

С 2011 года шаманы ежегодно проводят тайлган «Айралжан Хатан эжи» на Титовской сопке. Посетить и помолиться за своих близких, прося божеств о благополучии, счастье и здоровье, может любой желающий, независимо от национальности и вероисповедания. С собой можно принести для подношения молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло, синий хадак, а также списки ваших близких.

Возрастное ограничение: 0+.
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