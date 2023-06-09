В Улан-Удэ патрулируют леса









Накануне прошло межведомственное патрулирование леса в пригороде Улан-Удэ. Для профилактической работы были привлечены сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии, полиции и специалисты городского лесничества.С начала пожароопасного периода в Бурятии проведено более 300 рейдовых мероприятий. Выявлено 217 нарушений требований пожарной безопасности. Установлено 45 лиц, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности. Из них к 33 органами государственного пожарного надзора применены меры административного воздействия.- Проводим рейды по лесному массиву, дачным посёлкам, садоводческим товариществам. В ходе бесед и инструктажей информируем о том, что доступ в лес запрещён, тем более запрещено разжигание костров и открытого огня, сумма штрафа на граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей. Так, с начала введения особого противопожарного режима на территории Улан-Удэ составлено 23 протокола по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, - сообщил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Иван Шишмарёв.Сотрудники МЧС России и МВД патрулировали лес для выявления нарушителей особого противопожарного режима, который введён в Бурятии 4 апреля. В это же время лесники проводили работы с помощью специальной техники.- В рамках муниципального задания силами городского лесничества на территории городского лесничества опахиваем 300 километров минерализованных полос. Минерализованные полосы нужны для предотвращения перехода огня, - рассказала главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Ксения Малых.Ежедневно по всей республике проводятся различные профилактические мероприятия по доведению мер пожарной безопасности, с привлечением сотрудников Главного управления, работников государственной противопожарной службы, органов местного самоуправления и добровольцев.