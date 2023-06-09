09 июня

08 июня

Популярное

В Улан-Удэ патрулируют леса

В Улан-Удэ патрулируют леса
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Проводятся профилактические рейды

Накануне прошло межведомственное патрулирование леса в пригороде Улан-Удэ. Для профилактической работы были привлечены сотрудники Главного управления МЧС России по Бурятии, полиции и специалисты городского лесничества.

С начала пожароопасного периода в Бурятии проведено более 300 рейдовых мероприятий. Выявлено 217 нарушений требований пожарной безопасности. Установлено 45 лиц, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой растительности. Из них к 33 органами государственного пожарного надзора применены меры административного воздействия.

- Проводим рейды по лесному массиву, дачным посёлкам, садоводческим товариществам. В ходе бесед и инструктажей информируем о том, что доступ в лес запрещён, тем более запрещено разжигание костров и открытого огня, сумма штрафа на граждан составляет от 40 до 50 тысяч рублей. Так, с начала введения особого противопожарного режима на территории Улан-Удэ составлено 23 протокола по ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, - сообщил старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Иван Шишмарёв.


Сотрудники МЧС России и МВД патрулировали лес для выявления нарушителей особого противопожарного режима, который введён в Бурятии 4 апреля. В это же время лесники проводили работы с помощью специальной техники.

- В рамках муниципального задания силами городского лесничества на территории городского лесничества опахиваем 300 километров минерализованных полос. Минерализованные полосы нужны для предотвращения перехода огня, - рассказала главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Ксения Малых.

Ежедневно по всей республике проводятся различные профилактические мероприятия по доведению мер пожарной безопасности, с привлечением сотрудников Главного управления, работников государственной противопожарной службы, органов местного самоуправления и добровольцев.

МЧС

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии похоронят погибшего на СВО 37-летнего военного
В Бурятии похоронят погибшего на СВО 37-летнего военного
Общество, 09.06.2023
Его посмертно наградили орденом Мужества
В парках Улан-Удэ начали высаживать цветы
В парках Улан-Удэ начали высаживать цветы
Общество, 09.06.2023
В зонах отдыха вовсю оформляют клумбы
В Улан-Удэ патрулируют леса
В Улан-Удэ патрулируют леса
Общество, 09.06.2023
Проводятся профилактические рейды 
В Бурятии дети нарисовали антикоррупционные рисунки
В Бурятии дети нарисовали антикоррупционные рисунки
Общество, 09.06.2023
В конкурсе участвовали дети сотрудников УФСИН
Закаменский Сурхарбан состоится в Бурятии
Закаменский Сурхарбан состоится в Бурятии
Общество, 09.06.2023
Соревнования проведут в эту субботу
В Бурятии пробегут «Часовой бег»
В Бурятии пробегут «Часовой бег»
Общество, 09.06.2023
Соревнования состоятся в Селенгинске
В Улан-Удэ жара до +30
В Улан-Удэ жара до +30
Общество, 09.06.2023
В столице республики осадков не ожидается
В Улан-Удэ проведут эвенкийский флешмоб
В Улан-Удэ проведут эвенкийский флешмоб
Общество, 08.06.2023
Акция будет приурочена ко Дню России
Чита примет межрегиональный турнир по танцевальному спорту
Чита примет межрегиональный турнир по танцевальному спорту
Общество, 08.06.2023
На «Наши надежды» также приедут гости из Бурятии и Иркутской области
В Улан-Удэ отметят 75-летие Намжила Нимбуева
В Улан-Удэ отметят 75-летие Намжила Нимбуева
Общество, 08.06.2023
В рамках памятной даты состоится творческий вечер
В Бурятии откроют навигацию на Байкале
В Бурятии откроют навигацию на Байкале
Общество, 08.06.2023
Официальное открытие пройдёт в эту субботу
В школах Забайкалья создадут 11 горных классов
В школах Забайкалья создадут 11 горных классов
Общество, 08.06.2023
Школьники освоят оборудование, используемое в горнорудной промышленности
В Бурятии провели «Президентские состязания»
В Бурятии провели «Президентские состязания»
Общество, 08.06.2023
В турнире участвовали школьники республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^