В Бурятии провели пожарные учения на Гусиноозёрской ГРЭС









- В пожароопасный период все объекты электростанции находятся на особом контроле. На Гусиноозёрской ГРЭС реализуется комплекс мер, связанных с возрастанием риска возникновения чрезвычайных ситуаций, и отработка действий персонала, - рассказал ведущий специалист по пожарной безопасности станции Евгений Черных.



Также проводится проверка укомплектованности зданий, помещений и сооружений первичными средствами пожаротушения, инвентарём. Кроме этого, энергетики проверяют работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.



На Гусиноозёрской ГРЭС в Селенгинском районе Бурятии прошла совмещённая противоаварийная противопожарная тренировка. Сотрудники станции совместно с пожарными проверили готовность к пожароопасному сезону.По легенде учений, в результате неисправности произошло возгорание транспортёрной ленты углеподачи ЛК-4А 2-ой очереди. На место аварии прибыла нештатное аварийно-спасательное формирование электростанции; был незамедлительно вызван пожарный расчёт.Благодаря оперативным и слаженным действиям всех участников тренировки условный пожар был успешно потушен. Тактический замысел отработан в полном объёме, сообщает пресс-служба Гусиноозёрской ГРЭС.