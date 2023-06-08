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В Бурятии провели пожарные учения на Гусиноозёрской ГРЭС

В Бурятии провели пожарные учения на Гусиноозёрской ГРЭС
Общество, 
Сотрудники станции совместно с пожарными проверили свою готовность

На Гусиноозёрской ГРЭС в Селенгинском районе Бурятии прошла совмещённая противоаварийная противопожарная тренировка. Сотрудники станции совместно с пожарными проверили готовность к пожароопасному сезону.

По легенде учений, в результате неисправности произошло возгорание транспортёрной ленты углеподачи ЛК-4А 2-ой очереди. На место аварии прибыла нештатное аварийно-спасательное формирование электростанции; был незамедлительно вызван пожарный расчёт.

Благодаря оперативным и слаженным действиям всех участников тренировки условный пожар был успешно потушен. Тактический замысел отработан в полном объёме, сообщает пресс-служба Гусиноозёрской ГРЭС.



- В пожароопасный период все объекты электростанции находятся на особом контроле. На Гусиноозёрской ГРЭС реализуется комплекс мер, связанных с возрастанием риска возникновения чрезвычайных ситуаций, и отработка действий персонала, - рассказал ведущий специалист по пожарной безопасности станции Евгений Черных.

Также проводится проверка укомплектованности зданий, помещений и сооружений первичными средствами пожаротушения, инвентарём. Кроме этого, энергетики проверяют работоспособность систем автоматической противопожарной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.
учения Гусиноозерская ГРЭС

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