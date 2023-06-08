Акция будет приурочена ко Дню России
11 июня в Улан-Удэ состоится танцевальный флешмоб «Мы – частица России». Его проведёт эвенкийский молодёжный ансамбль «Гулувун» в эвенкийском комплексе этнографического музея народов Забайкалья. Танцевальный флешмоб будет включать фрагмент танца под песню Олега Газманова.
- В ритмах танца эвенкийский молодёжный ансамбль покажет свою причастность к своей великой и малой Родине, культуре и ценностям своего народа. Балетмейстер центра «Арун» Сэсэг Цыремпилова проведёт для посетителей мастер-классы по эвенкийским народным танцам, - сообщает пресс-служба музея.
Также в рамках акции пройдут молодёжные эвенкийские национальные состязания «Гукчанкит». Это традиционные игры-состязания эвенков: метание маута (аркана), прыжки через нарты, «ловля хариуса» и перетягивание палки.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ проведут эвенкийский флешмоб
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