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Иволгинский дацан Бурятии получит 1 млн рублей на устройство пандуса к новому храму

Иволгинский дацан Бурятии получит 1 млн рублей на устройство пандуса к новому храму
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Освящение храма намечено на осень 2024 года

Иволгинский дацан стал одним из победителей в конкурсе на предоставление субсидий в 2023 году социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Республики Бурятия. Миллион рублей дацан получит на устройство пандуса для маломобильных групп населения в новом Согчен дугане Иволгинского дацана.

- В настоящее время идут активные работы по благоустройству будущего главного соборного храма центра буддизма России и территории вокруг, рабнай (освящение) храма намечено на осень 2024 года. Благодаря этой субсидии пандус для маломобильных групп граждан будет установлен заранее, и храм с момента открытия сможет принять как маломобильных граждан, так и родителей с детьми в колясках, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана. 
дацан буддизм

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