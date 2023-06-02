Гостям провели экскурсию
В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей. Колонию смогли посетить родственники положительно характеризующихся осуждённых.
- Гостям рассказали об условиях содержания осуждённых. Им провели экскурсию по территории исправительного учреждения, где они ознакомились с расположенными на ней памятниками и посетили магазин. После чего в клубе учреждения мужчины продемонстрировали родственникам свои таланты, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Кроме того, осуждённые смогли лично пообщаться со своими родными и близкими
В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл День открытых дверей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На водоёмах республики погибли уже два человека
Глава Бурятии посетил все презентационные площадки
Не повезло зрителям, которые приобрели их по «Пушкинской карте»
Гостям провели экскурсию
В ней наметился неожиданный поворот
Объект будет построен в оживлённом центре города
Зрителям покажут сказ о малой родине на огромных экранах
Также они будут изготавливать мебель
Опытные врачи впервые видели такое ранение у ребёнка
Роддом по традиции опубликовал любопытную статистику
Большинство горожан считают его более радужным, чем у современных ребятишек
Гостям частного мероприятия очень понравился сюрприз
Она распустилась напротив БГУ
У жителей Кабанского района появились дочка и сын
Животное пролежало там несколько дней