В улан-удэнской колонии строгого режима прошёл День открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Гостям провели экскурсию



В исправительной колонии строгого режима №8 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей. Колонию смогли посетить родственники положительно характеризующихся осуждённых.



- Гостям рассказали об условиях содержания осуждённых. Им провели экскурсию по территории исправительного учреждения, где они ознакомились с расположенными на ней памятниками и посетили магазин. После чего в клубе учреждения мужчины продемонстрировали родственникам свои таланты, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Кроме того, осуждённые смогли лично пообщаться со своими родными и близкими





