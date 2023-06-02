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Возле федеральной трассы в Бурятии обнаружили дохлую корову

Возле федеральной трассы в Бурятии обнаружили дохлую корову
Общество,  Фото:«Мухоршибирь-инфо.24/7»
Животное пролежало там несколько дней

Ещё неделю назад у федеральной трассы в Мухоршибирском районе Бурятии заметили мёртвую корову. Её обнаружили на 590-м километре автодороги, напротив села Хонхолой.

Местные жители написали об этом в районную группу «Мухоршибирь-инфо.24/7». Сообщение разместили только накануне.

- Напротив Хонхолоя уже несколько дней лежит труп коровы. К кому обратиться? – поинтересовались сельчане.

И. о. главы сельского поселения «Хонхолойское» Юлия Васильева отметила, что мёртвое животное уже убрали. Неравнодушных людей поблагодарили за помощь при утилизации, а хозяев крупного рогатого скота (КРС) призвали следить за ним, чтобы избежать таких печальных последствий. Бурёнка, судя по всему, попала под колёса машины.
коровы животные скот

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