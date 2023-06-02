Животное пролежало там несколько дней
Ещё неделю назад у федеральной трассы в Мухоршибирском районе Бурятии заметили мёртвую корову. Её обнаружили на 590-м километре автодороги, напротив села Хонхолой.
Местные жители написали об этом в районную группу «Мухоршибирь-инфо.24/7». Сообщение разместили только накануне.
- Напротив Хонхолоя уже несколько дней лежит труп коровы. К кому обратиться? – поинтересовались сельчане.
И. о. главы сельского поселения «Хонхолойское» Юлия Васильева отметила, что мёртвое животное уже убрали. Неравнодушных людей поблагодарили за помощь при утилизации, а хозяев крупного рогатого скота (КРС) призвали следить за ним, чтобы избежать таких печальных последствий. Бурёнка, судя по всему, попала под колёса машины.
Возле федеральной трассы в Бурятии обнаружили дохлую корову
Общество, Фото:
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