Дзюдоисты Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО

Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»



27 мая в Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования собрали 125 участников из 10 регионов Дальнего востока.



Спортсмены школы дзюдо и самбо «Кодокан» из Бурятии приняли участие в чемпионате. Бронзовым призёром стал Рашид Омаров в весовой категории 73 кг. Обладателем серебряной медали чемпионата в весовой категории 48 кг стала Валерия Солдатова. Она заработала путёвку на чемпионат России, который пройдёт в сентябре в Кемерово.



Тренирует спортсменов Сергей Байдаев, сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.

