Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
27 мая в Хабаровске завершился чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Соревнования собрали 125 участников из 10 регионов Дальнего востока.
Спортсмены школы дзюдо и самбо «Кодокан» из Бурятии приняли участие в чемпионате. Бронзовым призёром стал Рашид Омаров в весовой категории 73 кг. Обладателем серебряной медали чемпионата в весовой категории 48 кг стала Валерия Солдатова. Она заработала путёвку на чемпионат России, который пройдёт в сентябре в Кемерово.
Тренирует спортсменов Сергей Байдаев, сообщает пресс-служба городского дворца детского (юношеского) творчества.
Дзюдоисты Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО
Общество, Фото:
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