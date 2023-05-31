Жителям Бурятии назвали продукты для сохранения молодости



Источник необходимых для организма полезных полиненасыщенных жиров, известных нам как омега. Они нужны для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца, суставов. В морской жирной рыбе много не только омега-3, но и витамина D – 100 г дикого лосося или скумбрии могут содержать его суточную норму.



2. Молочные продукты



Недавнее научное исследование показало, что биологическое старение организма происходит медленнее у людей, которые предпочитают маложирное коровье молоко. Кстати, не только цельное молоко, но и кисломолочные продукты – сыр, кефир, творог, йогурты – отличные источники белка и кальция. Для взрослых со сниженной активностью лактазы, это хороший способ поддерживать полноценность рациона.



3. Фрукты и ягоды



Бесценные источники клетчатки, витаминов, природного сахара. А ещё они обогащают организм антиоксидантами: витаминами А и С, флавоноидами и другими. Полезные нутриенты помогают в борьбе со свободными радикалами – одними из основных факторов старения.



4. Овощи



В них тоже много витаминов и клетчатки. Последняя – прекрасный субстрат для жизнедеятельности «полезных» микроорганизмов кишечника. Учёные доказали, что пожилые люди, которые получают с пищей много пищевых волокон, на 80 % чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье. Клетчатка снижает риск развития диабета второго типа, уровень «плохого» холестерина, позволяет взять под контроль вес, поскольку надолго сохраняет ощущение сытости.



5. Продукты, обогащённые растительным белком



Так как животный белок богат естественными трансжирами, которые не всегда благотворно влияют на сердце и сосуды, рекомендуется уменьшать количество продуктов, его содержащих. Речь в первую очередь о красном мясе: говядине, свинине, баранине. Продукты с растительным белком в составе, напротив, хорошо усваиваются, являются источником клетчатки, обогащают организм витаминами и минералами для сохранения молодости и красоты. В числе рекомендованных – орехи, чечевица, фасоль, горох, соя. Из них можно готовить супы, гарниры, котлеты. Возьмите за правило полностью заменять животный белок растительным хотя бы раз в неделю.





В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о продуктах для продления молодости.Правильное питание очень важно для поддержания здорового внешнего вида. Составлен топ пяти продуктов для поддержания молодости: