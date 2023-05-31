31 мая

30 мая

Популярное

Жителям Бурятии назвали продукты для сохранения молодости

Жителям Бурятии назвали продукты для сохранения молодости
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты составили топ из пяти продуктов

В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали о продуктах для продления молодости.

Правильное питание очень важно для поддержания здорового внешнего вида. Составлен топ пяти продуктов для поддержания молодости:

1. Жирная рыба

Источник необходимых для организма полезных полиненасыщенных жиров, известных нам как омега. Они нужны для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца, суставов. В морской жирной рыбе много не только омега-3, но и витамина D – 100 г дикого лосося или скумбрии могут содержать его суточную норму.

2. Молочные продукты

Недавнее научное исследование показало, что биологическое старение организма происходит медленнее у людей, которые предпочитают маложирное коровье молоко. Кстати, не только цельное молоко, но и кисломолочные продукты – сыр, кефир, творог, йогурты – отличные источники белка и кальция. Для взрослых со сниженной активностью лактазы, это хороший способ поддерживать полноценность рациона.

3. Фрукты и ягоды

Бесценные источники клетчатки, витаминов, природного сахара. А ещё они обогащают организм антиоксидантами: витаминами А и С, флавоноидами и другими. Полезные нутриенты помогают в борьбе со свободными радикалами – одними из основных факторов старения.

4. Овощи

В них тоже много витаминов и клетчатки. Последняя – прекрасный субстрат для жизнедеятельности «полезных» микроорганизмов кишечника. Учёные доказали, что пожилые люди, которые получают с пищей много пищевых волокон, на 80 % чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье. Клетчатка снижает риск развития диабета второго типа, уровень «плохого» холестерина, позволяет взять под контроль вес, поскольку надолго сохраняет ощущение сытости.

5. Продукты, обогащённые растительным белком

Так как животный белок богат естественными трансжирами, которые не всегда благотворно влияют на сердце и сосуды, рекомендуется уменьшать количество продуктов, его содержащих. Речь в первую очередь о красном мясе: говядине, свинине, баранине. Продукты с растительным белком в составе, напротив, хорошо усваиваются, являются источником клетчатки, обогащают организм витаминами и минералами для сохранения молодости и красоты. В числе рекомендованных – орехи, чечевица, фасоль, горох, соя. Из них можно готовить супы, гарниры, котлеты. Возьмите за правило полностью заменять животный белок растительным хотя бы раз в неделю.

продукты питания Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Запрет на вейпы и отказ от биометрии: Что изменится в Бурятии в июне
Запрет на вейпы и отказ от биометрии: Что изменится в Бурятии в июне
Общество, 31.05.2023
Жителей республики в первый месяц лета лет ждёт ряд новшеств 
На обновление коллектора в Улан-Удэ потратили два миллиона
На обновление коллектора в Улан-Удэ потратили два миллиона
Общество, 31.05.2023
Специалисты заменили там ветхий трубопровод
Депутаты горсовета подарят юным улан-удэнцам новые площадки
Депутаты горсовета подарят юным улан-удэнцам новые площадки
Общество, 31.05.2023
В День защиты детей на округах пройдут праздничные мероприятия 
Жителям Бурятии назвали продукты для сохранения молодости
Жителям Бурятии назвали продукты для сохранения молодости
Общество, 31.05.2023
Специалисты составили топ из пяти продуктов
Дети в Бурятии стали реже рождаться и чаще болеть
Дети в Бурятии стали реже рождаться и чаще болеть
Общество, 31.05.2023
С начала года в республике появилось на свет 1309 мальчиков и 1193 девочки
«Это космос!»: Командир спецназа был в восторге от отделения фонда «Защитники Отечества»
«Это космос!»: Командир спецназа был в восторге от отделения фонда «Защитники Отечества»
Общество, 31.05.2023
«Байкал-Daily» выяснил, чем будет заниматься бурятский филиал
В Улан-Удэ создают выделенную полосу для автобусов
В Улан-Удэ создают выделенную полосу для автобусов
Общество, 31.05.2023
В столице Бурятии расширяют дорогу на проспекте 50-летия Октября
В день приезда Газманова автобусы и трамваи в Улан-Удэ будут ходить допоздна
В день приезда Газманова автобусы и трамваи в Улан-Удэ будут ходить допоздна
Общество, 31.05.2023
Работу общественного транспорта в городе решили продлить до ночи
Память Героя России из Бурятии увековечили на Эльбрусе
Память Героя России из Бурятии увековечили на Эльбрусе
Общество, 31.05.2023
Табличка в честь Виталия Сукуева появилась на самой высокой горе Европы
Злостный алиментщик из Улан-Удэ выложил 115 тысяч, чтобы уехать в Монголию
Злостный алиментщик из Улан-Удэ выложил 115 тысяч, чтобы уехать в Монголию
Общество, 31.05.2023
Мужчину, задолжавшего деньги своему сыну, не выпустили из страны
В Бурятии сельчане пожаловались на молодёжь, устраивающую пьяные сборища
В Бурятии сельчане пожаловались на молодёжь, устраивающую пьяные сборища
Общество, 31.05.2023
Подростки превратили бывшую колхозную контору в общественный туалет 
Жителям Бурятии посоветовали запастись дровами заранее
Жителям Бурятии посоветовали запастись дровами заранее
Общество, 31.05.2023
С наступлением холодов они подорожают
Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии
Считанные часы остались до окончания голосования за объекты благоустройства в Бурятии
Общество, 31.05.2023
Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены по нацпроекту
В Бурятии на перевале Пыхта встретили медведя
В Бурятии на перевале Пыхта встретили медведя
Общество, 31.05.2023
Зверь не обращал внимание на автомобили

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^