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На обновление коллектора в Улан-Удэ потратили два миллиона

На обновление коллектора в Улан-Удэ потратили два миллиона
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Специалисты заменили там ветхий трубопровод

На улице Армавирская в Улан-Удэ отремонтировали проблемный участок коллектора. Сотрудники МУП «Водоканал» проложили около 80 метров нового трубопровода. Деньги на это – почти два миллиона рублей – выделили из собственных средств предприятия.

- В нашем городе достаточно высокий износа сетей – он достигает 80% процентов. Большую их часть ввели в эксплуатацию более 50 лет назад – в 60-70-е годы, – пояснил директор МУП Дмитрий Скакалин. – Нормативный срок службы сетей фактически уже на исходе. Несмотря на огромный фронт работ, который предприятие проводит своими силами, требуются дополнительные финансовые средства.

В ушедшем 2022 году на обновление магистральных сетей – к примеру, на улицах Смолина, Лебедева, Гагарина и Революции 1905 года – ушло более 61 миллиона рублей. В 2023-ем выделят 80 с лишним миллионов. А ещё в 2021-ом сметная стоимость ежегодной производственной программы была вдвое меньше – 40 миллионов.

Для замены изношенных коммуникаций планируют приобрести современные сверхпрочные трубы. Они не только долговечны, но и сейсмоустойчивы. В рамках мастер-плана Улан-Удэ, который одобрил глава государства Владимир Путин, в столице Бурятии запланировали масштабную реконструкцию и капитальный ремонт канализационных коллекторов. Документ должны утвердить к сентябрю.
ремонт Водоканал

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