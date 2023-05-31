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В Бурятии сыграют в «Игры ГТО»

В Бурятии сыграют в «Игры ГТО»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победители поедут на финал ДФО во Владивосток

«Игры ГТО» пройдут в Бурятии. Это спортивное событие станет отборочным для жителей республики. Победители регионального этапа представят Бурятию в финале кубка Дальнего Востока, который пройдёт на ВЭФ с 10 по 17 сентября во Владивостоке.

Участникам отборочного этапа в двух возрастных категориях: школьникам 14-17 лет и мужчинам, и женщинам от 18 лет и старше предстоят состязания в личных зачётах в следующих упражнениях: челночный бег, прыжки в длину с места, отжимание, поднимание туловища, толчок гири, приседание с гирей на груди и подтягивание на низкой и высокой перекладинах.

- Сами игры пройдут с 17 по 23 июля на центральном стадионе. А значит сейчас самое время основательно подготовиться к испытаниям и подать заявку на участие. А сильнейшие - трое мужчин и три женщины представят Бурятию в финале, - рассказал министр спорта и молодёжной политики РБ Иван Козырев.

Участие бесплатное. Доступно как для профессионалов, так и для любителей.

Заявки можно подать до 9 июля на электронную почту: gto03[email protected]. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.

Возрастное ограничение: 0+.

ГТО спорт Бурятия

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