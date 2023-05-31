Он стал чемпионом по силовому экстриму
Открытый чемпионат по силовому экстриму «Самый сильный сибиряк» выиграл спортсмен из Бурятии Василий Лихачёв. Остальные призовые места достались представителям Забайкальского края Евгению Смирнову и Андрею Витюку.
Участники прошли через четыре испытания, в которых не было равных спортсмену из Бурятии. В первом нужно было по два раза поднять брус и аксель. Сразу после перешли к челночному бегу - 200-килограммовое коромысло туда, 100-килограмовый мешок обратно. Затем раскрутка мотоцикла и перекатывание тракторного колеса.
- Впервые за 11 лет кубок уезжает из Читы в Улан-Удэ, - отметили организаторы.
По информации пресс-служба министерства спорта РБ, в отдельной номинации мужчины поднимали 200-килограммовую штангу. В этой дисциплине Василий стал вторым.
Силач из Бурятии выиграл кубок Читы
Общество, Фото:
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