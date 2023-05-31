Силач из Бурятии выиграл кубок Читы

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Он стал чемпионом по силовому экстриму



Открытый чемпионат по силовому экстриму «Самый сильный сибиряк» выиграл спортсмен из Бурятии Василий Лихачёв. Остальные призовые места достались представителям Забайкальского края Евгению Смирнову и Андрею Витюку.



Участники прошли через четыре испытания, в которых не было равных спортсмену из Бурятии. В первом нужно было по два раза поднять брус и аксель. Сразу после перешли к челночному бегу - 200-килограммовое коромысло туда, 100-килограмовый мешок обратно. Затем раскрутка мотоцикла и перекатывание тракторного колеса.



- Впервые за 11 лет кубок уезжает из Читы в Улан-Удэ, - отметили организаторы.



По информации пресс-служба министерства спорта РБ, в отдельной номинации мужчины поднимали 200-килограммовую штангу. В этой дисциплине Василий стал вторым.

