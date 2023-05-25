В Бурятии установили ещё 10 камер в лесах

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

«Зоркий глаз» работает круглосуточно



В Бурятии установили ещё 10 камер для обнаружения лесных пожаров.



Теперь в республике работают 40 камер видеомониторинга лесных пожаров системы «Лесохранитель». Все они работают в режиме реального времени и охватывают около 8 млн га леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



- Мы дополнительно установили ещё 10 камер в лесах республики. Они работают в круглосуточном режиме и фиксируют малейшее задымление, затем мы определяем тип возгорания. В этом году камеры видеонаблюдения обнаружили 28 потенциально опасных объектов - выжигание сухой травы и мусора, а также зафиксировали семь лесных пожаров, - отметил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.



В прошлом году работало 30 камер, которые уже доказали свою эффективность – с их помощью специалисты выявили 46 лесных пожаров.



- С помощью видеокамер мы можем оперативно обнаружить лесной пожар и ликвидировать его на малых площадях. Благодаря этому, эффективность тушения лесных пожаров у нас выше по сравнению с соседними регионами. Хочу отметить, что не во всех субъектах страны внедрена такая система, но в Бурятии она работает отлично, - заявил зампред правительства Пётр Мордовской.



Круглосуточно «зоркий глаз» следит за лесами Баргузинского, Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Хоринского районов и Улан-Удэ.

