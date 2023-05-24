Родственные связи помогают в основном в крупных компаниях
Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что в большинстве компаний – восьми из десяти (79%) – берут на работу родственников сотрудников. Чем крупнее организация, тем толерантнее там относятся к семейным связям между коллегами.
Менеджеры по персоналу считают этот канал рекрутинга неплохим источником кадров. «Есть специальная реферальная программа», «Берём детей сотрудников на рабочие специальности», – пояснили они.
А вот каждый шестой работодатель (16%) подобное вообще не практикует. По их словам, в коллективе должны быть прежде всего деловые отношения.
Устроиться по блату проще всего в производственной и финансовой сферах – 90% и 77% работодателей в этих отраслях соответственно готовы принять близких своих подчинённых. Членов семьи работников охотнее трудоустраивают крупные компании, чем малый бизнес (84% против 68%).
Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
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