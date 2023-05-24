24 мая

23 мая

Популярное

Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату

Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
Общество,  Фото:pixabay.com
Родственные связи помогают в основном в крупных компаниях

Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что в большинстве компаний –  восьми из десяти  (79%) – берут на работу родственников сотрудников. Чем крупнее организация, тем толерантнее там относятся к семейным связям между коллегами.

Менеджеры по персоналу считают этот канал рекрутинга неплохим источником кадров. «Есть специальная реферальная программа», «Берём детей сотрудников на рабочие специальности», – пояснили они.

А вот каждый шестой работодатель (16%) подобное вообще не практикует. По их словам, в коллективе должны быть прежде всего деловые отношения.

Устроиться по блату проще всего в производственной и финансовой сферах – 90% и 77% работодателей в этих отраслях соответственно готовы принять близких своих подчинённых. Членов семьи работников охотнее трудоустраивают крупные компании, чем малый бизнес (84% против 68%).

работа родственники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы
В Бурятии на видео попало токование краснокнижной птицы
Общество, 24.05.2023
Редкие кадры снял научный сотрудник нацпарка
На Центральном стадионе Бурятии появится огромная юрта с сотнями хии-моринов
На Центральном стадионе Бурятии появится огромная юрта с сотнями хии-моринов
Общество, 24.05.2023
Там устроят грандиозное представление в честь векового юбилея Бурятии
Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
Улан-удэнцам рассказали, куда проще всего устроиться по блату
Общество, 24.05.2023
Родственные связи помогают в основном в крупных компаниях
В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет
В Бурятии сельчан три года вынуждали переплачивать за свет
Общество, 24.05.2023
Плату за ОДН им всё это время начисляли незаконно
Депутаты горсовета Улан-Удэ наградили победителей конкурса ко Дню Победы
Депутаты горсовета Улан-Удэ наградили победителей конкурса ко Дню Победы
Общество, 24.05.2023
Зашифрованное слово отгадала журналистка Анастасия Макарова
В Чите родители выпускников перепели Инстасамку
В Чите родители выпускников перепели Инстасамку
Общество, 24.05.2023
«Надо деньги сдать!» - поют родители
В столице Бурятии резко усилилась вонь от очистных сооружений
В столице Бурятии резко усилилась вонь от очистных сооружений
Общество, 24.05.2023
Неприятный запах одолел улан-удэнцев в последние дни

В Улан-Удэ скрывавшегося алиментщика поймали благодаря бутылке пива
В Улан-Удэ скрывавшегося алиментщика поймали благодаря бутылке пива
Общество, 24.05.2023
На него обратили внимание сотрудники Росгвардии
В Бурятии высадили саженцы у «Танхойской версты»
В Бурятии высадили саженцы у «Танхойской версты»
Общество, 24.05.2023
Саженцы высаживали по схеме «непрерывного цветения»
В Бурятии похоронили погибшего на СВО 47-летнего добровольца
В Бурятии похоронили погибшего на СВО 47-летнего добровольца
Общество, 24.05.2023
Его посмертно наградили двумя медалями
В Улан-Удэ назвали причину смерти школьного сторожа на ночном дежурстве
В Улан-Удэ назвали причину смерти школьного сторожа на ночном дежурстве
Общество, 24.05.2023
Она стала известна только спустя полтора месяца после трагедии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^